Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего оппонента на предстоящих президентских выборах Джо Байдена за то, что у него было пять выходных дней перед дебатами. По словам главы государства, кандидат брал их для подготовки к дебатам.

"Джо Байден взял пять дней выходных перед дебатами, он хотел подготовиться, и он все равно проиграл. Вы не хотите президента, который берет пять дней чтобы подготовиться к дебатам. Ты делаешь это каждый день, к чему ты собираешься готовиться? А сейчас он берет по меньшей мере еще четыре-пять дней. Он будет выступать с речью, я слышал. Очень хочу послушать, так интересно", - отметил Трамп.

"Когда ты президент, ты не можешь брать выходной, ты должен работать, работать, работать очень много для американского народа", - добавил американский лидер.