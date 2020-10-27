Силовики США готовятся к массовым беспорядкам

Несмотря на достаточно мирные пока митинги в поддержку кандидатов и спокойную обстановку в целом, американские силовые ведомства готовятся к худшему сценарию. На случай массовых беспорядков Министерство внутренней безопасности США начало подготовку своих специалистов.

По данным корреспондентов канала CNN, которые ссылаются на замглавы ведомства Кена Кучинелли, "команды" МВБ готовы работать при любых обстоятельствах. На данный момент активно тренируются служащие спецотрядов при пограничной и иммиграционной службах.

"Наши команды готовы действовать так, как нужно", — сообщил Кучинелли.

Специалист отметил, что точных данных о том, насколько велика угроза хаоса в стране после выборов, пока нет, так что подготовка — лишь превентивная мера.

Напомним: 21 октября о возможных беспорядках и подготовке к ним заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. По его словам, структуры города начали активную подготовку к плохим сценариям.