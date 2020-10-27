"Нафтогазу" мало денег: он повысил внутренние цены на газ

"Нафтогаз" повысил цену покупаемого у России газа для производителей тепла и предупредил, что в ноябре-декабре цены ещё "подрастут".

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За октябрь украинские потребители будут платить по 5,37 грн за кубометр (14 руб), что на 24,4% больше, чем в сентябре.

Как следует из сообщения пресс-службы компании, размещённого в Facebook, ничего необычного или неожиданного в повышении цены нет:

При этом, как уверяет компания, газа хватит на всех, поскольку в поземных хранилищах его "достаточно".

Однако, последнее обещание украинских потребителей не порадовало. Они напомнили газовому монополисту его же собственные уверения в том, что "повышения цен в текущем отопительном сезоне не будет совсем".

А на деле цена уже выросла почти на четверть.

Теперь украинцам придётся "затягивать пояса": тарифы на отопление и горячую воду почти на 80% состоят из стоимости газа...