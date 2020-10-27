Мадуро: Венесуэла разработала препарат, "на 100% отменяющий COVID"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что его стране удалось разработать лекарство, которое "на 100% отменяет коронавирус".

"Препарат основан на молекуле DR10, которая используется для лечения гепатита С, вируса папилломы человека (ВПЧ) и Эболы, а также других заболеваний.Сегодня я могу официально сказать, что эта молекула [ … ] была протестирована на covid-19, все исследования были проведены [ … ] это исследование длилось 6 месяцев, что привело к 100% уничтожению вируса covid-19", — заявил президент, сославшись на Венесуэльский институт научных исследований.

По словам Мадуро, у Венесуэлы теперь есть "лекарство, которое на 100% отменяет коронавирус",

"Медицина действует против коронавируса без какой-либо токсичности, влияющей на здоровые", — подчеркнул президент Венесуэлы.

И добавил, что исследование было сертифицировано экспертами и учеными, а "в ближайшие дни Всемирную организацию здравоохранения планируется ратифицировать результаты, полученные IVIC":