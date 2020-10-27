В Австралии аборигены протестуют против уничтожения священных деревьев

Для прокладки нового шоссе в австралийском штате Виктория потребовалось уничтожить несколько священных для местных жителей деревьев.

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Протесты по поводу решения властей штата не утихают несколько недель. Однако, даже палаточный лагерь,разбитый аборигенами племени Джаб-Вуррунг, не уберёг особо почитаемое «дерево направлений», к которому многие поколения местных женщин приходят рожать.

Местные жители говорят, что Земля имеет первостепенное значение для их идентичности. Активисты Djab Wurring ранее сравнивали культурное значение деревьев в этом районе с церковью или другим духовным местом.

Среди деревьев, которые будут впредь «тщательнее охраняться», есть два "родильных" дерева. Это многовековые деревья, где женщины также хоронят свои плаценты после родов - это часть культурной традиции.

Что говорят власти

Правительство штата Виктории решительно защищает проект шоссе - расширение дороги между Мельбурном и Аделаидой на 12 км (7,4 мили), утверждая, что это уменьшит количество дорожно-транспортных происшествий.

"С более чем 100 авариями на Западном шоссе в последние годы, включая 11 смертей, мы продолжаем эту срочную модернизацию безопасности, которая спасет жизни", - говорится в заявлении.

Правительство повторило, что модернизация дороги получила одобрение традиционных групп собственников и прошла федеральную экологическую и юридическую проверку.

"Мы прислушивались к голосам аборигенов на каждом шагу", - сказал представитель пресс-службы.

Сегодня с утра власти закрыли участки шоссе, чтобы продолжить расчистку земли, сообщают местные СМИ.