Арабские страны начали бойкотировать товары из Франции

Напряжение между Францией и исламскими государствами из-за спора о карикатурах на пророка Мухаммеда продолжает расти.

Сейчас он переходит в экономическую плоскость: многие супермаркеты в арабских странах бойкотируют французскую продукцию.

В Кувейте, Катаре и Иордании десятки торговцев и потребительских кооперативов снимают с полок французские молочные продукты. Изображения пустых полок супермаркетов наводнили арабский сегмент интернета.

Напомним, с призывом не покупать французские продукты ранее выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после того, как во Франции карикатуры на Мухаммеда появились в виде проекций на зданиях.

Под арабским хэштегом #кроме Пророка с выходных собираются десятки тысяч твитов, в которых перечислены французские продукты, все они перечеркнуты жирной красной полосой:

парфюмерные бренды, роскошные лейблы и сети супермаркетов, такие как Carrefour предлагается бойкотировать.

Мохамед Або Трек, футбольная звезда Египта написал в соцсети, что

"существует большая разница между реакциями арабских государств и реакциями арабского населения. На этот раз каждый может что-то сделать".

Катарский университет в Дохе объявил о том, что перенесет французскую культурную неделю на неопределенный срок.

Министерство иностранных дел Франции призывает прекратить призывы к бойкоту.