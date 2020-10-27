Арабские страны начали бойкотировать товары из Франции

Напряжение между Францией и исламскими государствами из-за спора о карикатурах на пророка Мухаммеда продолжает расти.
Сейчас он переходит в экономическую плоскость: многие супермаркеты в арабских странах бойкотируют французскую продукцию.
В Кувейте, Катаре и Иордании десятки торговцев и потребительских кооперативов снимают с полок французские молочные продукты. Изображения пустых полок супермаркетов наводнили арабский сегмент интернета.
Напомним, с призывом не покупать французские продукты ранее выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после того, как во Франции карикатуры на Мухаммеда появились в виде проекций на зданиях.
Под арабским хэштегом #кроме Пророка с выходных собираются десятки тысяч твитов, в которых перечислены французские продукты, все они перечеркнуты жирной красной полосой:
Мохамед Або Трек, футбольная звезда Египта написал в соцсети, что
"существует большая разница между реакциями арабских государств и реакциями арабского населения. На этот раз каждый может что-то сделать".
Катарский университет в Дохе объявил о том, что перенесет французскую культурную неделю на неопределенный срок.
Министерство иностранных дел Франции призывает прекратить призывы к бойкоту.
Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.