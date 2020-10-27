США будут выстраивать сотрудничество с Украиной по вопросу создания проекта "Крымская платформа" с тем, чтобы "оторвать" полуостров от России.
Как утверждает портал 26 УНН, с таким заявлением выступила Кристина Квин, временный поверенный в делах США на Украине, во время встречи с Эмине Джапаровой, первым заместителем министра иностранных дел Незалежной.
"Одной из главных целей проекта "Крымская платформа" станет консолидация политики непризнания международным сообществом Крыма частью России", — рассказала Джапарова заокеанской гостье.
На что та, в свою очередь, заверила в твёрдости и неизменности позиции Соединённых Штатов "в вопросе принадлежности полуострова".
Напомним, об идее создания международной платформу "по Крыму" в президент Зеленский заявил в июле. Сообщалось, что украинские власти надеются привлечь к консультациям Великобританию, Францию, Германию и США.
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