США помогут Украине "оторвать" Крым от России

США будут выстраивать сотрудничество с Украиной по вопросу создания проекта "Крымская платформа" с тем, чтобы "оторвать" полуостров от России.

Как утверждает портал 26 УНН, с таким заявлением выступила Кристина Квин, временный поверенный в делах США на Украине, во время встречи с Эмине Джапаровой, первым заместителем министра иностранных дел Незалежной.

"Одной из главных целей проекта "Крымская платформа" станет консолидация политики непризнания международным сообществом Крыма частью России", — рассказала Джапарова заокеанской гостье.

На что та, в свою очередь, заверила в твёрдости и неизменности позиции Соединённых Штатов "в вопросе принадлежности полуострова".

Напомним, об идее создания международной платформу "по Крыму" в президент Зеленский заявил в июле. Сообщалось, что украинские власти надеются привлечь к консультациям Великобританию, Францию, Германию и США.

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