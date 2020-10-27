Смертник подорвал себя на КПП в турецком городе

В результате теракта на контрольно-пропускном пункте в турецком городе Искендеруне в провинции Хатай близ сирийской границы погиб один боевик-смертник, а за вторым террористом охотятся турецкие силы безопасности.

Об этом сообщили власти провинции Хатай, расположенной рядом с сирийской границей.

На видео, опубликованном в социальных сетях, слышна стрельба на улице Фанар в торговом районе города, которая предшествовала взрыву.

#UPDATE: Video of the suicide bomber detonating himself amid clashes with security forces in Iskenderun, Turkey pic.twitter.com/msWiMrV6z1 — ELINT News (@ELINTNews) October 26, 2020

"Двое боевиков были замечены на блокпосту в районе Пайяс. Один из них взорвал себя после столкновения с полицией, - говорится в заявлении губернатора Хатая Рахми Догана в понедельник вечером. - Операция по поимке второго террориста продолжается."

По словам Догана, в результате инцидента никто из мирных жителей не пострадал.

Пайас - это город к северу от Искендеруна. Боевики, по-видимому, пробежали блокпост и въехали в город, а полиция преследовала их по горячим следам.