В результате теракта на контрольно-пропускном пункте в турецком городе Искендеруне в провинции Хатай близ сирийской границы погиб один боевик-смертник, а за вторым террористом охотятся турецкие силы безопасности.

Об этом сообщили власти провинции Хатай, расположенной рядом с сирийской границей.

На видео, опубликованном в социальных сетях, слышна стрельба на улице Фанар в торговом районе города, которая предшествовала взрыву.

#UPDATE: Video of the suicide bomber detonating himself amid clashes with security forces in Iskenderun, Turkey pic.twitter.com/msWiMrV6z1