Власти Берлина ужесточили меры по борьбе с COVID-19

С 24 октября власти Берлина ужесточили меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19.

Теперь жители города обязаны носить индивидуальные средства защиты не только в помещениях, но на улице, а также в общественных местах, где невозможно соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Новые ограничения коснулись и массовых мероприятий. С 26 октября на улице могут собираться максимум 25 человек (было 50), а на частных мероприятия в помещении — 10 человек (было 25).

Сотрудники полиции будут следить за выполнением данных требований.

Стоит отметить, что в некоторых городских округах Германии на 100 тыс. человек фиксируется более 200 случаев заражения за неделю. Это в четыре раза больше допустимого показателя.

Жителей города призывают соблюдать введённые ограничения, чтобы не допустить развития весеннего сценария.