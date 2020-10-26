С 24 октября власти Берлина ужесточили меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19.
Теперь жители города обязаны носить индивидуальные средства защиты не только в помещениях, но на улице, а также в общественных местах, где невозможно соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
Новые ограничения коснулись и массовых мероприятий. С 26 октября на улице могут собираться максимум 25 человек (было 50), а на частных мероприятия в помещении — 10 человек (было 25).
Сотрудники полиции будут следить за выполнением данных требований.
Стоит отметить, что в некоторых городских округах Германии на 100 тыс. человек фиксируется более 200 случаев заражения за неделю. Это в четыре раза больше допустимого показателя.
Жителей города призывают соблюдать введённые ограничения, чтобы не допустить развития весеннего сценария.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.