В Белоруссию не пускают "крепких молодых людей"

Белорусские пограничники за последнюю неделю отказали во въезде в страну около 600 "крепким молодым людям", которые не смогли подтвердить цель своего визита в республику.

Об этом рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский. По его словам, к въезжающим на территорию Белоруссии оказывается особое внимание на фоне призывов к общенациональной забастовке.