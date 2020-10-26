Белорусские пограничники за последнюю неделю отказали во въезде в страну около 600 "крепким молодым людям", которые не смогли подтвердить цель своего визита в республику.
Об этом рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский. По его словам, к въезжающим на территорию Белоруссии оказывается особое внимание на фоне призывов к общенациональной забастовке.
"Абсолютное большинство из них — крепкие молодые люди, спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь", — отметил Бычковский.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.