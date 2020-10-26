В понедельник в Минске проходила масштабная акция протеста. 26 октября завершился срок, который Светлана Тихановская отводила Александру Лукашенко на выполнение требований.
Экс-кандидат в президенты грозила организовать общенациональную забастовку и полностью остановить белорусскую экономику.
Протестующие, которые поддерживают Тихановскую, прошли до площади Якуба Коласа и начали расходиться.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.