Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден несколько раз назвал Дональда Трампа Джорджем во время теледебатов.
Вероятно, политик перепутал его с другим кандидатов в президенты от Республиканской партии — Джорджем Бушем-младшим.
"Джо Байден вчера назвал меня Джорджем. Не смог вспомнить мое имя. Ведущий помогал ему закончить интервью. Картель фейковых СМИ работает сверхурочно, чтобы замять это дело", — написал Трамп в Twitter.
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