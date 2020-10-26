Байден перепутал Трампа и Буша-младшего

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден несколько раз назвал Дональда Трампа Джорджем во время теледебатов.

Вероятно, политик перепутал его с другим кандидатов в президенты от Республиканской партии — Джорджем Бушем-младшим.