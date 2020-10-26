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Сайт Нацбанка Белоруссии перестал работать

Сайт белорусского Национального банка перестал работать. При попытке получить к нему доступ появляется надпись "сервер недоступен".

Напомним, 26 октября истёк срок ультиматума, который оппозиционер Светлана Тихановская поставила президенту республики Александру Лукашенко. Она пообещала устроить общенациональную забастовку, если глава республики не выполнит её требования.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста.

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Новости Белоруссии
Названа дата возможного свержения Лукашенко

В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.

Названа дата возможного свержения Лукашенко
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Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
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