Сайт Нацбанка Белоруссии перестал работать

Сайт белорусского Национального банка перестал работать. При попытке получить к нему доступ появляется надпись "сервер недоступен".

Напомним, 26 октября истёк срок ультиматума, который оппозиционер Светлана Тихановская поставила президенту республики Александру Лукашенко. Она пообещала устроить общенациональную забастовку, если глава республики не выполнит её требования.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста.