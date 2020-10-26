Алиев рассказал, каких отношений хочет с Арменией

Между Арменией и Азербайджаном возможно установление хороших отношений. Для примера Еревану стоит ориентироваться на отношения по линии "Баку — Тбилиси".

Рассказывая о возможных дипломатических и иных контактах, президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул: в будущем стоит задуматься о "глубокой интеграции" стран региона.

"Я хочу глубокой интеграции южнокавказского региона, хочу увидеть, как в будущем наши стратегические отношения с другой страной Южного Кавказа — Грузией, в определенном смысле станут примером для отношений между Азербайджаном и Арменией", — высказался Алиев.

Отношения Азербайджана с Грузией сейчас весьма неплохие: обе страны уважают друг друга и опираются в первую очередь на международное право.

В качестве негативного примера Алиев привёл послевоенные отношения по линии "СССР — США". Несмотря на то что обе страны принимали участие в войне как союзники, теперь этого "никто не вспоминает".