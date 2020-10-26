Польский эксперт: разрешение абортов - чистый большевизм

Скандальный закон о запрете абортом по причине болезней и генетических отклонений плода набирает обороты.

Польское общество разделилось на две части: тех, кто "за", и тех, кто "против". Противников запрета профессор Томаш Панфил из Католического университета уже успел сравнить с большевиками.

По словам Панфила, именно Владимир Ленин стал первым в мире политическим деятелем, который разрешил аборты "всем и сразу".

"И если сегодня на улицах польских городов проходят парады, участники которых требуют неограниченного права убивать нерожденных детей, они продолжатели дела большевиков. Это чистый большевизм", — рассказал профессор.

Кроме того, продолжил мысль Панфил, современное общество весьма "развращено и деморализовано", потому что выступать за аборты — это нехорошо.