Китай введёт ответные санкции против США

Несмотря на все заявления американской администрации о готовности к совместной работе с Китаем, санкции против этой страны все ещё активны. В Пекине отвечают зеркально: новый "пакет" санкций уже одобрен и затронет в том числе компании, связанные с американской армией.

Санкции связаны с многомиллиардными поставками оружия на Тайвань, уточнили в китайских СМИ. Речь, по предварительным данным, идёт о сделках суммарной стоимостью в 5 млрд долларов, а поставлять планируют в том числе БПЛА, мины и различные ракетные комплексы.

Американский госдепартамент уже согласовал поставки и выдал разрешительные документы.

В санкционные списки попали компании:

"Lockheed Martin"

"Boeing Defence"

"Ratheon".

Напомним: ранее Джо Байден назвал Китай одним из ключевых конкурентов США, а Дональд Трамп пообещал Пекину "кару" за то, что власти допустили массовое распространение коронавируса.