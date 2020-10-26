Нынешний президент США Дональд Трамп чувствует себя "как рыба в воде", поэтому ему удастся победить в выборах главы государства.
Такое мнение высказал российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий заключение в американской тюрьме.
"Трамп чувствует себя, как рыба в мутной предвыборной воде, и, похоже, ему удастся выиграть выборы", — утверждает Бут.
"Но в это же время СМИ американского мейнстрима обрушивают на зрителей и читателей лавину результатов всевозможных опросов общественного мнения и исследований, по которым Трамп не только крупно уступает своему сопернику Джо Байдену, но вообще должен собирать вещи и готовиться бежать из страны", — добавил бизнесмен.
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