Нынешний президент США Дональд Трамп чувствует себя "как рыба в воде", поэтому ему удастся победить в выборах главы государства.

Такое мнение высказал российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий заключение в американской тюрьме.

"Трамп чувствует себя, как рыба в мутной предвыборной воде, и, похоже, ему удастся выиграть выборы", — утверждает Бут.

"Но в это же время СМИ американского мейнстрима обрушивают на зрителей и читателей лавину результатов всевозможных опросов общественного мнения и исследований, по которым Трамп не только крупно уступает своему сопернику Джо Байдену, но вообще должен собирать вещи и готовиться бежать из страны", — добавил бизнесмен.