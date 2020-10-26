МИД Украины: Венгрия вмешалась в наши выборы

В процессе голосования на местных украинских выборах были замечены агитаторы из Венгрии. В частности, речь идёт о представителях "Партии венгров Украины" ("KMKSZ").

В Киеве уже обвинили Будапешт в "подлом ударе" по мнению представителей МИД Украины, такой поступок помешает дальнейшему развитию дипломатических и иных отношений двух стран.

"МИД Украины глубоко опечален, что таким способом официальный Будапешт нагло подтвердил своё прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанёс подлый удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить проблемы, имеющиеся в украино-венгерских отношениях", — высказались эксперты МИД на сайте ведомства.

Украинские дипломаты пообещали "жёсткий ответ" — а в самой Венгрии ситуацию криминальной не считают. Более того — ранее Украину посещал государственный секретарь Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи, что говорит о спокойном продолжении работы со стороны Венгрии.