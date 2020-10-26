Новый глава японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что намерен решить территориальный спор с Россией и не откладывать этот вопрос.
Напомним, Япония претендует на четыре острова Курильской гряды: Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
"Не откладывая проблему северных территорий будущему поколению, необходимо поставить на ней точку. Через искренний обмен мнениями на высшем уровне с Россией, нацелены на всеобъемлющее развитие японо-российских отношений, в том числе по заключению мирного договора", — заявил Суга.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.