Японский премьер хочет мирно решить территориальный спор с Россией

Новый глава японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что намерен решить территориальный спор с Россией и не откладывать этот вопрос.

Напомним, Япония претендует на четыре острова Курильской гряды: Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.