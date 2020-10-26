Еврейское население Европы сократилось на 60% за последние 50 лет

Европа потеряла почти 60% своего еврейского населения за последние 50 лет, главным образом, в результате распада Советского Союза, после которого многие евреи покинули Восточную Европу, как только открылись границы.

Таков результат работы, проведённой лондонским Институтом еврейских политических исследований.

Согласно опубликованному сегодня отчёту,

только около 9% евреев в настоящее время живёт в Европе по сравнению с почти 90% в конце 19-го века.

В общей сложности, по оценкам специалистов Института, в 2020 году в Европе проживает 1,3 млн евреев, что составляет около 0,1% населения континента;

две трети из них живут во Франции, Великобритании и Германии.

"Евреи были не только неотъемлемой частью европейской истории и культуры, но и фактически одной из ее старейших и самобытных составляющих групп, — говорится в докладе, озаглавленном "Евреи в Европе на рубеже тысячелетий". — Однако на протяжении всей истории присущая безземельному и бесправному меньшинству слабость по отношению к территориально основанным обществам и их конституированным силам часто ставила еврейский народ в состояние зависимости и нестабильности, что выражалось в мощных взлётах и падениях в еврейском присутствии".

Немного цифр

Между концом 18-го и 19-м веками число евреев в мире возросло до более чем 10 миллионов;