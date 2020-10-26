Китай потребовал ответа от США: зачем вам столько биолабораторий?

Китай выразил озабоченность по поводу биологически-военной деятельности США на территориях бывших советских республик.

МИД Поднебесной потребовал от США "всесторонне разъяснить", чем занимаются принадлежащие им биолаборатории на постсоветском пространстве.

Об этом сообщает ИА Синьхуа со ссылкой на представителя китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзяня.

"Согласно сообщениям СМИ, США создали биолаборатории в 25 разных странах, — сказал Чжао. — Некоторые из этих государств впоследствии испытали крупномасштабные вспышки кори и других инфекционных заболеваний. А газета US Today сообщила, что с 2003 года в биолабораториях США произошли сотни случаев загрязнения смертельными патогенами, как дома, так и за рубежом".

Китайский дипломат, исходя из сказанного задал простой вопрос:

"Какая цель стоит за созданием стольких биолабораторий со стороны США? Почему их возглавляют военные?"

Чжао Лицзянь выразил уверенность, что США должны открыто, прозрачно и ответственно отвечать на вопросы международного сообщества и выполнять свои обязательства в рамках Договора о биологическом оружии.

Читайте также:

Военные биологи США готовятся к "абсолютной болезни"?

Биолаборатории США вокруг России прибавляются. Что делать?

Микробиолог: США сделали из Украины "биологическую бомбу" для Европы