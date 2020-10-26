В минувшее воскресенье на Украине проходили выборы в местные органы самоуправления, в процесс которых по инициативе президента страны был "встроен всеукраинский опрос".
Как ранее сообщала "Правда.Ру", пришедшим на участки для голосования избирателям предлагалось ответить на 5 "важных для страны" вопросов (об этом подробнее — здесь).
Утром понедельника группа "Рейтинг" опубликовала данные экзит-полла.
Что же ответили украинцы своему президенту?
До сих пор пока непонятно, зачем опрос вообще проводился, поскольку в офисе Зеленского заявили, что его результаты "не будут иметь прямых юридических последствий".
К слову, явка на этих выборах на Украине была самой низкой за всю историю страны — порядка 34%.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.