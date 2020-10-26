Оглашены данные экзитпола по "всеукраинскому опросу" Зеленского

В минувшее воскресенье на Украине проходили выборы в местные органы самоуправления, в процесс которых по инициативе президента страны был "встроен всеукраинский опрос".

Как ранее сообщала "Правда.Ру", пришедшим на участки для голосования избирателям предлагалось ответить на 5 "важных для страны" вопросов (об этом подробнее — здесь).

Утром понедельника группа "Рейтинг" опубликовала данные экзит-полла.

Что же ответили украинцы своему президенту?

95% опрошенных считают хорошей идеей сократить число депутатов Рады до 300;

81% избирателей одобрили инициативу о пожизненном заключении за коррупцию;

70% поддержали желание "узаконить" каннабис;

45% — "за" свободную экономическую зону на Донбассе;

78% дали "добро" на использование гарантий безопасности, прописанных в Будапештским меморандуме.

До сих пор пока непонятно, зачем опрос вообще проводился, поскольку в офисе Зеленского заявили, что его результаты "не будут иметь прямых юридических последствий".

К слову, явка на этих выборах на Украине была самой низкой за всю историю страны — порядка 34%.