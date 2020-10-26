Третья попытка перемирия в Нагорном Карабахе назначена на сегодня

Сегодня, 26 октября, в 8:00 по местному времени в районе Нагорного Карабаха должен вступить в силу режим перемирия.

© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

Намерение его соблюсти (это, напомним, третья попытка прекращения огня в регионе) подтвердили на переговорах в Вашингтоне официальные представители Еревана и Баку.

"Министры иностранных дел Армении и Азербайджана, представляющие двух региональных соперников, запертых в десятилетнем конфликте вокруг спорного Нагорного Карабаха, подтвердили приверженность своих стран выполнению и соблюдению гуманитарного перемирия, согласованного в Москве 10 октября", — говорится в совместном заявлении США, Армении и Азербайджана, опубликованном Госдепартаментом США.

Новая попытка положить конец военным действиям между противоборствующими сторонами была предпринята после серии встреч между высшими армянскими и азербайджанскими дипломатами и высокопоставленными американскими чиновниками.

Госсекретарь США Майк Помпео отдельно встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его армянским коллегой Зохрабом Мнацаканяном. В переговорах также участвовал советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Напомним, что первое перемирие 10 октября, заключенное после переговоров в Москве при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова, было сорвано через несколько часов после его вступления в силу, и Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в его преждевременной кончине.

Вторая попытка договориться о паузе в боевых действиях была предпринята 17 октября, но и это перемирие продлилось недолго.