Польша протестует против COVID-ограничений и запрета абортов

Жарким выдалось минувшее воскресенье в польской столице: на улицы одновременно вышли противники жестких ограничений Covid-19 и почти полного запрета абортов.

Первые требовали "мудрого и ответственного" подхода к борьбе с коронавирусом, который включал бы ослабление карантинных ограничений и добровольную самоизоляцию уязвимых групп населения. Они также обратились к правительству с просьбой компенсировать ущерб предприятиям, которые пострадали от вспышки болезни.

С ними, как сообщают местные СМИ, правоохранители "не церемонились":

для разгона толпы были применены электрошокеры и слезоточивый газ.

Согласно сообщениям, по меньшей мере один человек был ранен в драке, и неопределенное число людей были оштрафованы за нарушение законов об общественных собраниях.

Представитель варшавской полиции сообщил местным СМИ, что полицейские лишь реагировали на агрессию со стороны протестующих.

Также маршем по улицам Варшавы и других городов Польши прошли женщины, в знак протеста против судебного решения, которое серьезно ограничивает доступ к абортам (об этом подробнее — в материале "Правда.Ру").

Одна из лидеров движения против запрета абортов Марта Лемпарт заявила, что протестующие планируют в среду объявить общенациональную женскую забастовку.