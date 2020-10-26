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Пакистан требует от Facebook запретить исламофобский контент

Премьер-министр Пакистана Имран Хан обратился к гендиректору Facebook Марку Цукербергу с призывом запретить весь "исламофобский контент" на платформе, утверждая, что мусульмане подвергаются "подобному Холокосту погрому" по всему миру.

Пакистан требует от Facebook запретить исламофобский контент. пост
© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

Высоко оценив недавнее решение Facebook отсеять весь контент, который "отрицает или искажает" Холокост, Хан призвал платформу социальных сетей внедрить аналогичные правила в отношении "исламофобских" постов.

" Я ценю, что Вы предприняли шаг, чтобы справедливо запретить любую публикацию, которая критикует или ставит под сомнение Холокост, который был кульминацией нацистского погрома евреев в Германии и по всей Европе, когда нацисты распространились по всей Европе", — написал премьер-министр. — Но мусульмане сегодня сталкиваются с подобным погромом, а также с безудержными оскорблениями и клеветой на платформах социальных сетей во всем мире.

Послание ненависти должно быть полностью запрещено — нельзя посылать сообщение о том, что, хотя сообщения ненависти в отношении одних неприемлемы, они приемлемы в отношении других".

Имран Хан не уточнил, какое именно содержание следует считать "исламофобским", но привел несколько примеров предполагаемого преследования мусульман.

  • Он не упустил возможности нанести удар по заклятому сопернику своей страны, Индии, обвинив правительство этой страны в применении дискриминационных законов, практике "целенаправленных убийств мусульман " и обвинении мусульман в коронавирусе."
  • Он также раскритиковал Францию, где "ислам ассоциируется с терроризмом", а публикация антимусульманских "богохульных карикатур" поощряется.

Ранее в тот же день Хан отчитал президента Франции Эммануэля Макрона, заявив, что тот "атаковал Ислам", поддержав показ оскорбительных карикатур.

Напомним, как ранее рассказывала "Правда.Ру", во Франции был организован Национальный день траура в честь убитого учителя Сэмюэля Пати, во время которого карикатуры из французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo были спроецированы на фасады зданий по всей стране.

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