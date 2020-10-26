Пакистан требует от Facebook запретить исламофобский контент

Премьер-министр Пакистана Имран Хан обратился к гендиректору Facebook Марку Цукербергу с призывом запретить весь "исламофобский контент" на платформе, утверждая, что мусульмане подвергаются "подобному Холокосту погрому" по всему миру.

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Высоко оценив недавнее решение Facebook отсеять весь контент, который "отрицает или искажает" Холокост, Хан призвал платформу социальных сетей внедрить аналогичные правила в отношении "исламофобских" постов.

" Я ценю, что Вы предприняли шаг, чтобы справедливо запретить любую публикацию, которая критикует или ставит под сомнение Холокост, который был кульминацией нацистского погрома евреев в Германии и по всей Европе, когда нацисты распространились по всей Европе", — написал премьер-министр. — Но мусульмане сегодня сталкиваются с подобным погромом, а также с безудержными оскорблениями и клеветой на платформах социальных сетей во всем мире.

Послание ненависти должно быть полностью запрещено — нельзя посылать сообщение о том, что, хотя сообщения ненависти в отношении одних неприемлемы, они приемлемы в отношении других".

Имран Хан не уточнил, какое именно содержание следует считать "исламофобским", но привел несколько примеров предполагаемого преследования мусульман.

Он не упустил возможности нанести удар по заклятому сопернику своей страны, Индии, обвинив правительство этой страны в применении дискриминационных законов, практике "целенаправленных убийств мусульман " и обвинении мусульман в коронавирусе."

Он также раскритиковал Францию, где "ислам ассоциируется с терроризмом", а публикация антимусульманских "богохульных карикатур" поощряется.

Ранее в тот же день Хан отчитал президента Франции Эммануэля Макрона, заявив, что тот "атаковал Ислам", поддержав показ оскорбительных карикатур.

Напомним, как ранее рассказывала "Правда.Ру", во Франции был организован Национальный день траура в честь убитого учителя Сэмюэля Пати, во время которого карикатуры из французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo были спроецированы на фасады зданий по всей стране.