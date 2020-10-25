Эрдоган снова оскорбил Макрона

Президент Турции Тайип Эрдоган снова обрушился с критикой на своего французского коллегу Эммануэля Макрона.

По его мнению, Макрон "встаёт и ложится спать с мыслями об Эрдогане".

"Тип, который сейчас руководит Францией, встаёт и ложится спать с мыслями об Эрдогане. Пусть лучше на себя посмотрит. Ему действительно надо провериться", — отметил турецкий лидер.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предупреждал Эрдогана о недопустимости таких выпадов в адрес Макрона.