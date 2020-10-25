В Киеве задержали активистку, которая оголилась перед Зеленским

Активистка Femen оголилась перед президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой, когда они пришли на избирательный участок в Киеве.

Глава государства с супругой приняли участие в местных выборах. Девушка подняла платье, под которым не оказалось нижнего белья. Её сразу же задержала охрана президента. Затем на активистку составили административный протокол за хулиганство.

Об этом сообщила пресс-секретарь Оболонского управления киевской полиции Диана Шутько.