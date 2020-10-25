Если в Белоруссии сменится власть, то Европа готова предоставить Белоруссии "миллиарды долларов" на реализацию различных реформ.
Об этом сообщила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.
"Многие страны ЕС, в частности Польша, Румыния, Литва, подготовили проект помощи по будущим реформам. Разговор идет о миллиардах долларов. Многие частные компании готовы предоставить план инвестиций будущей Беларуси", — отметила оппозиционер.
"Большинство стран поддерживает наш народ в борьбе за новую Беларусь, более 50 стран уже приняли санкции против Лукашенко, чиновников, тех, кто виновен в избиениях и фальсификациях", — добавила Тихановская.
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