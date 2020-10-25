Тихановская рассказала о реформах в Белоруссии, которые поддерживает ЕС

Если в Белоруссии сменится власть, то Европа готова предоставить Белоруссии "миллиарды долларов" на реализацию различных реформ.

Об этом сообщила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.