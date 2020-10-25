Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 24 октября провёл встречу с избирателями у стен белорусского посольства в Москве. Политик заявил, что выступает против антигосударственных акций и забастовок, которые проходят в Белоруссии.

"Встреча посвящена необычному событию: определенные антибелорусские центры объявили, что сегодня заканчивается ультиматум, и завтра они планируют антигосударственные акции на территории Белоруссии… Мы категорически против того, чтобы завтра в Белоруссии кто-то совершал действия, которые могли бы привести к экономическим потерям, людским потерям… Все это приведет к тому, что может начаться гражданская война, которая самая жестокая", — пояснил Жириновский.