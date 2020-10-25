Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказал недовольство по поводу недавнего заявления президента Турции Тайипа Эрдогана в адрес французского лидера Эмманэуля Макрона.
Напомним, ранее Эрдоган посоветовал Макрону "полечиться от психических расстройств". По мнению Борреля, такие заявления недопустимы.
"Заявления президента Турции в адрес президента Франции неприемлемы. Призываем Турцию прекратить эту опасную конфронтационную спираль", — написал политик в Twitter.
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор отреагировал на события, происходившие во время и после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.