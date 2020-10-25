Власти Минска приостановили работу 12 станций метро из-за ожидающихся в воскресенье протестов.
"В целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрываются станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Академия наук, Парк Челюскинцев, Первомайская, Купаловская, Немига, Фрунзенская, Молодёжная и Пушкинская", — сказано в сообщении минского метрополитена.
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор отреагировал на события, происходившие во время и после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.