Во время своей избирательной кампании Владимир Зеленский имел образ "нового iPhone", однако уже сейчас его можно назвать "старым смартфоном".
Такое мнение озвучил политолог Николай Давидюк. Он утверждает, что у президента закончились все идеи по управлению страной.
Эксперт допустил, что проблема заключается в кадрах, которые не могут обеспечить Зеленского выполнением тех идей, которые у него возникали в прошлом.
Анастасия Приходько утверждает, что так и не смогла заработать денег во время сотрудничества с Константином Меладзе, поскольку половина её выступлений была бесплатной.