Политолог рассказал, почему считает Зеленского "старым смартфоном"

Во время своей избирательной кампании Владимир Зеленский имел образ "нового iPhone", однако уже сейчас его можно назвать "старым смартфоном".

Такое мнение озвучил политолог Николай Давидюк. Он утверждает, что у президента закончились все идеи по управлению страной.

Эксперт допустил, что проблема заключается в кадрах, которые не могут обеспечить Зеленского выполнением тех идей, которые у него возникали в прошлом.