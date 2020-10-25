В Турции погиб российский автостопщик

В турецком курортном городе Аланья произошло ДТП, в котором погиб российский турист. Водитель транспортного средства остался жив и получил лёгкие травмы. Сразу после инцидента его задержали.

34-летний Денис путешествовал автостопом со своей подругой. Добираясь до очередной точки в своём маршруте, водитель авто не справился с управлением и врезался в дерево. Мужчина погиб на месте на глазах у своей подруги.