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О чём Лукашенко говорил с Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео позвонил белорусскому лидеру Александру Лукашенко и потребовал немедленно освободить гражданина США Виталия Шклярова и позволить ему беспрепятственно покинуть территорию республики.

Виталий Шкляров известен своим участием в избирательных кампаниях Ангелы Меркель, Барака Обамы, а также экс-кандидата в президенты США Берни Сандерса. Также он сотрудничал с российскими оппозиционными политиками.

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