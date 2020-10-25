О чём Лукашенко говорил с Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео позвонил белорусскому лидеру Александру Лукашенко и потребовал немедленно освободить гражданина США Виталия Шклярова и позволить ему беспрепятственно покинуть территорию республики.

Виталий Шкляров известен своим участием в избирательных кампаниях Ангелы Меркель, Барака Обамы, а также экс-кандидата в президенты США Берни Сандерса. Также он сотрудничал с российскими оппозиционными политиками.