Госсекретарь США Майк Помпео позвонил белорусскому лидеру Александру Лукашенко и потребовал немедленно освободить гражданина США Виталия Шклярова и позволить ему беспрепятственно покинуть территорию республики.
Виталий Шкляров известен своим участием в избирательных кампаниях Ангелы Меркель, Барака Обамы, а также экс-кандидата в президенты США Берни Сандерса. Также он сотрудничал с российскими оппозиционными политиками.
Анастасия Приходько утверждает, что так и не смогла заработать денег во время сотрудничества с Константином Меладзе, поскольку половина её выступлений была бесплатной.