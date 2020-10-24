Тихановская могла заразиться коронавирусом

Оппозиционер Светлана Тихановская вынуждена придерживаться самоизоляции в последующие несколько недель. Ранее она контактировала с политиками, которые впоследствии заявили о заражении коронавирусом. Один из них — министр иностранных дел Словении.

Примечательно, что Тихановская уже проходила двухнедельную самоизоляцию во время пересечения белорусско-литовской границы в августе.

Напомним, 25 октября истекает срок "ультиматума", который Тихановская поставила Александру Лукашенко.