Трамп проголосовал на выборах президента США досрочно

В США на 3 ноября запланированы президентские выборы. Однако из-за пандемии коронавируса у американцев есть возможность проголосовать досрочно.

Этой возможностью и воспользовался нынешний глава государства Дональд Трамп. Это транслировали многие американские телеканалы. Сам Трамп не признался за кого решил отдать голос.

Напомним, главным оппонентом Трампа на выборах является кандидат от Демократической партии Джо Байден.