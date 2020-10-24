Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что Европу скоро настигнет "конец" из-за фронта, который европейские государства открывают против мусульман.

"Совершая такие нападки на права мусульман, которые являются гражданами стран Европы, европейский фашизм перешел в новую фазу. Европа готовит свой собственный конец фронтом, который она открыла против мусульман. Если они не избавятся от этого как можно быстрее, то такая болезнь разрушит Европу изнутри", — заявил турецкий лидер.