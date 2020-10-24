Скандально известный актёр Анатолий Пашинин, воевавший в Донбассе на стороне украинских карателей, сейчас проживает вместе с семьёй в Одессе.
Примечательно, что у артиста нет постоянной работы, и он выживает на деньги, которые зарабатывает его жена. Об этом он сам рассказал "Комсомольской правде".
По его словам, на их семью уже было совершено несколько покушений.
"Во время очередного покушения на нас жена отобрала ружье у одного из нападавших", — отметил Пашинин.
В Белоруссии близится "час икс". Оппозиция называет 25 октября днём народного приговора Лукашенко, а "Батька" обещает навести в стране "окончательный порядок".