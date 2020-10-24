Жена спасла от смерти воевавшего на Украине актёра Пашинина

Скандально известный актёр Анатолий Пашинин, воевавший в Донбассе на стороне украинских карателей, сейчас проживает вместе с семьёй в Одессе.

Примечательно, что у артиста нет постоянной работы, и он выживает на деньги, которые зарабатывает его жена. Об этом он сам рассказал "Комсомольской правде".

По его словам, на их семью уже было совершено несколько покушений.