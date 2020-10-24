Коронавирусная инфекция была искусственно создана в лаборатории и является первым этапом Третьей мировой войны.
Такое мнение высказал бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин.
"По сути, с пандемии началась Третья мировая война. Это только начало. Она будет не такой, как мы представляли раньше — с ядерным оружием и всеобщим разрушением. Оно уже не нужно, к чему такие сложности. Вот же, запустил вирус и ищи концы", — пояснил эксперт.
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