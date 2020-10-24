Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
"Примадонец". Филипп Киркоров считает себя монархом на эстраде
На Никиту Михалкова набросились зоозащитники
Саша Спилберг будет вести "Дом-2"
Байден потратил на телерекламу 582 млн долларов
Сетевые моралисты осудили Рудковскую за то, что та бросила малыша
На МКС продолжается утечка воздуха
Юрец-огурец. У Гальцева роман с юной особой?
Пригожин ответил на критику Шнурова
Лолита Милявская рассказала, что похудеть ей помогла медицина

Бывший член ООН: коронавирус - это первый этап Третьей мировой войны

Коронавирусная инфекция была искусственно создана в лаборатории и является первым этапом Третьей мировой войны.

Такое мнение высказал бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин.

"По сути, с пандемии началась Третья мировая война. Это только начало. Она будет не такой, как мы представляли раньше — с ядерным оружием и всеобщим разрушением. Оно уже не нужно, к чему такие сложности. Вот же, запустил вирус и ищи концы", — пояснил эксперт.

Последние материалы
Эрдогану не понравились слова Макрона об исламе
Сриджеш Равиндран: Индия может взять медали в хоккее на траве Токио-2021
"Примадонец". Филипп Киркоров считает себя монархом на эстраде
Лукашенко считает Белоруссию одной из основательниц ООН
На Никиту Михалкова набросились зоозащитники
Саша Спилберг будет вести "Дом-2"
Байден потратил на телерекламу 582 млн долларов
Сетевые моралисты осудили Рудковскую за то, что та бросила малыша
На МКС продолжается утечка воздуха
Что помешало "Зениту" выиграть у "Брюгге"?
Популярное
Новости Белоруссии
Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"

В Белоруссии близится "час икс". Оппозиция называет 25 октября днём народного приговора Лукашенко, а "Батька" обещает навести в стране "окончательный порядок".

Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"
Обеды из ресторанов и прогулки: стало известно о VIP-условиях Ефремова
Общество
Обеды из ресторанов и прогулки: стало известно о VIP-условиях Ефремова
Бывший СССР
Азербайджан и Армения сошлись лоб в лоб
Кремль
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Игорь Буккер Чем можно заменить пьяный Октоберфест? Игорь Буккер Василий Амирджанов Михаил Дегтярев признался в незнании Конституции РФ Василий Амирджанов Любовь Степушова Эстония настроилась на отпор гомототалитаризму Любовь Степушова
Комментарии
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"
Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"
Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"
Азербайджан и Армения сошлись лоб в лоб
Власти снова отложили выплату по советским вкладам
Фомин: Ксения Собчак разведётся с Богомоловым
ТОП-список самой полезной и доступной для кошелька рыбы
Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Михаил Дегтярев признался в незнании Конституции РФ
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Александр Гущин: роль Китая в Белоруссии не менее важна, чем роль Запада
Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"
Михаил Хазин на грани фола
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников