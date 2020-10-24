Американское посольство в Минске призвало граждан США запастись продуктами питания, водой и лекарствами на три дня. Ведомство напомнило, что истекает срок ультиматума, который Светлана Тихановская поставила Александру Лукашенко.
Американцам советуют не выходить из дома, не участвовать в протестных акциях, а также всегда при себе иметь удостоверение личности.
Напомним, срок "ультиматума" Тихановской истекает 25 октября. Оппозиционер пригрозила главе государства устроить национальную забастовку.
В Белоруссии близится "час икс". Оппозиция называет 25 октября днём народного приговора Лукашенко, а "Батька" обещает навести в стране "окончательный порядок".