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Американцев в Белоруссии призвали запастись едой

Американское посольство в Минске призвало граждан США запастись продуктами питания, водой и лекарствами на три дня. Ведомство напомнило, что истекает срок ультиматума, который Светлана Тихановская поставила Александру Лукашенко.

Американцам советуют не выходить из дома, не участвовать в протестных акциях, а также всегда при себе иметь удостоверение личности.

Напомним, срок "ультиматума" Тихановской истекает 25 октября. Оппозиционер пригрозила главе государства устроить национальную забастовку.

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