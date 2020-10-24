На Украине признались, что больше не могут организовать выпуск новых самолётов "Руслан". Об этом рассказал министр по вопросам стратегических решений отраслей промышленности страны Олег Уруский.
"Новых "Русланов" мы построить не можем", — заявил чиновник.
Напомним, для производства самолётов "Руслан" в СССР работали более сотни предприятий в России, Украине и Узбекистане.
В Белоруссии близится "час икс". Оппозиция называет 25 октября днём народного приговора Лукашенко, а "Батька" обещает навести в стране "окончательный порядок".