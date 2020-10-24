Украина не может возобновить производство "Русланов"

На Украине признались, что больше не могут организовать выпуск новых самолётов "Руслан". Об этом рассказал министр по вопросам стратегических решений отраслей промышленности страны Олег Уруский.

"Новых "Русланов" мы построить не можем", — заявил чиновник.

Напомним, для производства самолётов "Руслан" в СССР работали более сотни предприятий в России, Украине и Узбекистане.