Россия оказывала поддержку Киргизии, чтобы массовые протесты и беспорядки не переросли в кровопролитие. Об этом рассказал министр иностранных дел Руслан Казакбаев.

"В поствыборный период, вы знаете, что у нас создался управленческий вакуум в течение 5-10 дней, политический кризис. И в это время были сильные противостояния между легитимным президентом и определёнными политическими силами, в то же время провластными политическими силами и оппозиционными политическими силами", — пояснил глава МИД Киргизии.

"Это всё могло перерасти в массовый беспорядок и кровопролитие. И здесь, конечно, в первую очередь Россия и другие наши партнёры делали заявления, оказывали поддержку", — добавил Казакбаев.