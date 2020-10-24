Власти Неаполя недавно ввели комендантский час из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. Однако на улицы вышли сотни недовольных жителей, которые крушили машины, переворачивали мусорные баки, а также нападали на полицейских.
Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ, чтобы "отодвинуть" разъярённую толпу от городской мэрии. Протестующие требовали от властей отменить комендантский час и режим самоизоляции.
В Белоруссии близится "час икс". Оппозиция называет 25 октября днём народного приговора Лукашенко, а "Батька" обещает навести в стране "окончательный порядок".