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В Неаполе начались беспорядки после введения комендантского часа

Власти Неаполя недавно ввели комендантский час из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. Однако на улицы вышли сотни недовольных жителей, которые крушили машины, переворачивали мусорные баки, а также нападали на полицейских.

Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ, чтобы "отодвинуть" разъярённую толпу от городской мэрии. Протестующие требовали от властей отменить комендантский час и режим самоизоляции.

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