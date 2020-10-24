Крым вернулся в Россию из-за стремления жителей полуострова вернуться на свою историческую родину. Об этом рассказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Примечательно, что на последних дебатах Дональда Трампа и Джо Байдена нынешний президент США заявил, что в воссоединении Крыма с Россией виноват Барак Обама и его администрация.
"Дональд Трамп заблуждается насчет Крыма и роли США в воссоединении полуострова с Россией. Истинная и главная причина ухода Крыма из состава Украины — стремление крымчан вернуться на свою историческую родину в Россию. Думаю, если Трамп посетит когда-то Крым, то сможет в этом убедиться лично", — объяснил Гемпель.
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