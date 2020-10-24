Трамп ошибается по поводу Крыма

Крым вернулся в Россию из-за стремления жителей полуострова вернуться на свою историческую родину. Об этом рассказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Примечательно, что на последних дебатах Дональда Трампа и Джо Байдена нынешний президент США заявил, что в воссоединении Крыма с Россией виноват Барак Обама и его администрация.