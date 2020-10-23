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На аукционе в Мюнхене продали манускрипт речи Адольфа Гитлера 1935 года

Несмотря на протесты представителей еврейской общины, в Мюнхене состоялся аукцион, на котором был продан манускрипт речи Адольфа Гитлера.

На аукционе в Мюнхене продали манускрипт речи Адольфа Гитлера 1935 года

Исторический документ датирован 1935 годом. Конечная цена, которую заплатил новый владелец манускрипта, не разглашается. Стартовая составляла 6 тысяч евро, сообщает ИА "Ореанда-Новости".

На аукционе приобрести предметы, принадлежавшие Гитлеру, мог любой желающий, сообщается на сайте аукционного дома Hermann Historika.

Так, на торги были выставлены столовые приборы фюрера, кофейник с его инициалами, салфетки и открытки.

Стоит отметить, что в прошлом году один из посетителей аукциона купил шляпу нацистского лидера, заплатив за неё 50 тысяч евро. Шесть лет назад за 100 тысяч евро была продана одна из картин Гитлера. 

Ранее "Правда. Ру" писала, что в Австрии дом Гитлера перестроят в отдел полиции.

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