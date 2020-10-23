На 102-м году жизни скончалась диснеевская Белоснежка Мардж Чэмпион

Мардж Чэмпион — американская актриса, танцовщица и хореограф — скончалась 21 октября на 102 году жизни в Лос-Анджелесе, сообщает "Российская газета". Именно с неё были нарисованы некоторые герои диснеевских мультфильмов.

Смерть актрисы подтвердили её родственники. О том, что именно привело к кончине звезды, не сообщается.

На студии Walt Disney с Мардж Чэмпион были срисованы героиня "Белоснежки и семи гномов" и Голубая Фея из "Пиноккио".

Мардж Чэмпион родилась 2 сентября 1919 года в Лос-Анджелесе. Её отец был известным голливудским хореографом, а также близким другом Уолта Диснея Эрнеста Белчера. Девочка танцевала с ранних лет, и уже в 12 преподавала танцы.

Мардж начала сниматься в фильмах ещё в 30-е годы. В числе её киноработ — "Плавучий театр", "Оставь девушку в покое", "Вечеринка"; в общей сложности — более 20 проектов.

Первым мужем Чэмпион был аниматор Арт Бэббит, один из создателей пса Гуфи. Артистка вышла за него замуж в 17 лет. Но супруги развелись через три года совместной жизни, в 1940 году.