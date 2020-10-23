Депутат Рады: если на Украине построят базы НАТО, Россия атакует

В случае, если президент Украины Владимир Зеленский действительно договорится с ЕС и страну примут в НАТО, то неизбежным будет постройка на её территории военных баз альянса. В этом случае Россия не станет ждать и нанесёт превентивный удар, уверен депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.

Волошин рассказал, что на Западе пока не очень верят в такую возможность, поэтому недооценивают решимость Москвы. Однако Россия в последнее время очень чутко реагирует на действия западных политиков, а уж такие агрессивные действия, как постройка у границ военных баз, терпеть точно не будет.