В случае, если президент Украины Владимир Зеленский действительно договорится с ЕС и страну примут в НАТО, то неизбежным будет постройка на её территории военных баз альянса. В этом случае Россия не станет ждать и нанесёт превентивный удар, уверен депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.
Волошин рассказал, что на Западе пока не очень верят в такую возможность, поэтому недооценивают решимость Москвы. Однако Россия в последнее время очень чутко реагирует на действия западных политиков, а уж такие агрессивные действия, как постройка у границ военных баз, терпеть точно не будет.
"Если британская база реально появится под Николаевом. Давайте даже не будем это представлять…
Скорее, Россия начнет превентивную войну, реальную уже — большую, полноценную против Украины, чем позволит западным военным объектам быть размещёнными на нашей территории", — рассказал о своём видении ситуации Волошин.
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