Если из Москвы регулярно помогают воюющим сторонам в решении проблемы, организуя, в частности, переговоры, то и в Анкаре не видят причин отказываться от поддержки Азербайджана и Армении.
Турция имеет полное право участвовать в решении проблемы Карабаха, уверен президент страны Тайип Эрдоган.
Эрдоган подчеркнул: негативных комментариев или нот протеста из РФ пока не было. Кроме того, результаты минской группы ОБСЕ можно назвать очень скромными: конфликт всё ещё продолжается.
"Мы продолжаем работать с РФ по Сирии и Ливии. Надеюсь, мы сумеем сделать верные шаги по Карабаху и наконец решим эту проблему", — уточнил Эрдоган.
В части "помощи" Турция, видимо, не постесняется и прибегнуть к отправке военных. По сведениям вице-президента страны, Фуата Октая, Анкара уже готова высылать подкрепления для Азербайджана.
"Страна в данном вопросе не колеблется", — уточнил Октай.
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