Эрдоган: мы сумеем сделать верные шаги по Карабаху

Если из Москвы регулярно помогают воюющим сторонам в решении проблемы, организуя, в частности, переговоры, то и в Анкаре не видят причин отказываться от поддержки Азербайджана и Армении.

Турция имеет полное право участвовать в решении проблемы Карабаха, уверен президент страны Тайип Эрдоган.

Эрдоган подчеркнул: негативных комментариев или нот протеста из РФ пока не было. Кроме того, результаты минской группы ОБСЕ можно назвать очень скромными: конфликт всё ещё продолжается.

"Мы продолжаем работать с РФ по Сирии и Ливии. Надеюсь, мы сумеем сделать верные шаги по Карабаху и наконец решим эту проблему", — уточнил Эрдоган.

В части "помощи" Турция, видимо, не постесняется и прибегнуть к отправке военных. По сведениям вице-президента страны, Фуата Октая, Анкара уже готова высылать подкрепления для Азербайджана.