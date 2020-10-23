"ВВП Украины меньше, чем у Москвы": эксперт об "украинской Олимпиаде"

После заявлений о "курсе на НАТО" и евроинтеграции Владимир Зеленский продолжает радовать сторонников масштабными планами. В частности, 23 октября стало известно об ещё одной важной и амбициозной задаче, которую неплохо было бы реализовать.

По словам Владимира Зеленского, стране необходимы Олимпийские игры. Реально ли реализовать такую задумку? Комментирует политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" (Украина) Андрей Золотарёв специально для "Правды.Ру".

"В нынешнем экономическом состоянии — нет. Для того чтобы можно было всерьёз говорить об Олимпийских играх, хотя бы надо вернуться на уровень до 2013 года, когда Украина совместно с Польшей имела опыт проведения Евро. И то тогда на паях с Польшей. А если говорить про Олимпийские игры, эта "игрушка" очень дорогая. Страна с ВВП меньше московского, о чем мы говорим?" — рассказывает Золотарёв.

Эксперт подчёркивает: ВВП Украины меньше, чем у Москвы, так что пока говорить об Олимпиаде сложно. Так что это скорее психологический фактор работы с аудиторией, чем реальная задумка. К тому же не будем забывать фактор продолжающегося конфликта в Донбассе, дополняет Золотарёв.