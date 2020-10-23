Трамп: Байден допустил присоединение Крыма к России

Очередной раунд американских дебатов снова запомнился громкими заявлениями обоих кандидатов. В частности, Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в том, что тот никак не препятствовал присоединению Крыма к РФ.

Трамп отметил, что администрация "Обама — Байден" работала исключительно плохо, что во многом стало причиной его решения пойти в президенты.

"Я тогда баллотировался в президенты, потому что вы с Обамой плохо работали", — заявил Трамп.

Также президент США сообщил, что у администрации "Байден — Обама" были рычаги влияния на ситуацию с Крымом, но они не использовались.

"Именно при нем [Байдене] Россия забрала себе часть Украины", — подчеркнул Трамп.

Не упустил Трамп шанса и покритиковать работу старой администрации по Украине: президент рассказал о поставках в страну оружия и заметил, что ранее туда "поставляли только подушки".

Напомним, что Байден занимал при Обаме одну из ключевых должностей: с 2009 по 2017 годы он был вице-президентом США.